ERNESTO SICA (FDI) PARTE DA PONTECAGNANO FAIANO CON LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Parte dalla “sua” Pontecagnano Faiano. Ernesto Sica, già Sindaco del centro dei Picentini, oggi candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli, apre la sua campagna elettorale proprio a Pontecagnano Faiano. L’appuntamento è…

… per sabato 25 Ottobre, a partire dalle 19:00, nei pressi di Corso Umberto I, a Pontecagnano Faiano.

“Sarà un momento importante” scrive Ernesto Sica nell’invito, ” per condividere idee, entusiasmo e il nostro impegno per la Campania del futuro. Ti aspetto, sarà bello iniziare questo cammino insieme, tra amici, cittadini e sostenitori”