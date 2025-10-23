ETTORE ROSATO (AZIONE): “BIPOLARISMO SBAGLIATO, PD RIFORMISTA NON ESISTE PIU'”

“Noi pensiamo che questo bipolarismo sia profondamente sbagliato, i dibattiti che ci sono all’interno della destra e della sinistra alla fine bloccano qualsiasi decisione. Questo governo si sta contraddistinguendo per non fare scelte, per non dispiacere all’uno o all’altro, perché abbiamo Salvini che è filo putiniano e Tajani che tiene l’asse sull’Occidente. Abbiamo chi vuole tassare le banche e chi no. A sinistra la situazione è ancora peggiore perché i filo putiniani sono più numerosi che a destra, per restare alla politica estera. Quando ero capogruppo del PD si approvava il Job Act, oggi il Pd fa il referendum per abrogarlo, si facevano le battaglie contro il reddito di cittadinanza, oggi fanno quelle per rimetterlo. La sinistra riformista non esiste più”. Così il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervistato alla trasmissione ‘Il timone delle 13’ a Giornale Radio

