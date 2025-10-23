REGIONALI IN CAMPANIA. NICOLA FRATOIANNI IN PROVINCIA DI SALERNO PER ALLEANZA VERDI SINISTRA

Nicola Fratoianni sarà in provincia di Salerno nella giornata di venerdì 24 ottobre per aprire di fatto la campagna elettorale di AVS.

Il tour del segretario nazionale di Sinistra italiana inizierà a Eboli, dove inaugurerà la sede del locale circolo di Sinistra Italiana e presenterà la candidatura della dottoressa Elisabetta Voza al Consiglio Regionale della Campania. Proseguirà poi nell’Agro Nocerino Sarnese per fare visita, tra l’altro, a una moderna realtà produttiva: l’azienda poligrafica Pibiesse che ha dato vita insieme alla cooperativa Eteria a un importante esperimento di economia sociale. Infine, a partire dalle ore 18:00 il deputato di AVS sarà a Vallo della Lucania per presenziare al convegno sul futuro del territorio cilentano organizzato dal partito locale.

Share on: WhatsApp