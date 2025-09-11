REGIONALI IN CAMPANIA. A NAPOLI IL PD PRESENTA CAPOLISTA UNA PROF ALLA PRIMA ESPERIENZA

Dovrebbe essere con ogni probabilità la docente Francesca Amirante, curatrice del Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco, la capolista del Pd per Napoli e provincia alle prossime elezioni regionali in Campania. Il partito sta infatti decidendo in queste ore e, si apprende, la scelta dovrebbe cadere sull’esperta partenopea dell’arte e della sua funzione sociale, debuttante in politica.

Amirante, 60 anni a ottobre, sposata con due figli, è laureata in lettere con indirizzo artistico, ha conseguito un dottorato e una specializzazione in Storia dell’Arte.

Considerando imprescindibile la funzione sociale della cultura, si è dedicata fin dagli anni ’80 alla divulgazione, ai servizi educativi dei Musei, a progetti di interculturalità e di accessibilità. Autrice di numerose pubblicazioni, ha insegnato Storia dell’Arte, Museologia, Beni culturali, come docente a contratto in diverse Università della Campania e di altre regioni. Oggi si occupa, in qualità di presidente di Progetto Museo, come curatrice del Complesso Monumentale del Purgatorio ad Arco, lavorando in rete con altre realtà, anche attraverso il progetto Accogliere Ad Arte di cui è ideatrice. La possibile capolista è, soprattutto, docente, in regime di part-time, nella scuola secondaria di primo grado, insegnando materie letterarie in scuole che si trovano in territori socialmente complessi:

definisce la scuola come la sua continua “messa a terra” che offre la possibilità di un confronto costante con il mondo reale.

Share on: WhatsApp