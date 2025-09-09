REGIONALI IN CAMPANIA. CENTRO DESTRA, IN ATTESA DEL SUMMIT C’E’ IL NOME DEL PREFETTO DI BARI

Domani, forse, un nuovo incontro, poi, da venerdi’, in Provincia di Salerno, la convention di Fratelli d’Italia, dedicata al Sud con la presenza di numerosi esponenti del Governo di Giorgia Meloni, all’orizzonte, pero’, anche la possibilità che il nome del candidato Presidente per la Campania venga scelto dopo il voto nelle Marche. Tra i dirigenti del centro destra di tutta la Campania è un susseguirsi di telefonate e di messaggi per comprendere, a Roma, cosa accadrà nelle prossime giornate e, soprattutto, se accadrà qualcosa. Intanto, dalla serata di ieri, in tutti gli ambienti del centro destra circola, con insistenza, il nome del Prefetto di Napoli Michele Di Bari che, alla fine, potrebbe cedere alle lusinghe dei partiti ed accettare la proposta di una candidatura. Resta, pero’, molto scetticismo perchè il nome di un civico, come appunto quello di Di Bari, dovrebbe confrontarsi con una coalizione, quella di centro sinistra, profondamente politica e con un candidato presidente, Roberto Fico, espressione diretta del Movimento 5 Stelle, La situazione, a dirla tutta, è molto complicata: i tempi si sono ulteriormente allungati ed in Campania che il centro sinistra abbia un maggiore appeal sugli elettori è un fatto risaputo.

