ANDREA VOLPE: “RIPARTO PER PROMUOVERE LA BELLEZZA DELLA CAMPANIA”

E’ già nel pieno della sua campagna elettorale in tutta la Provincia di Salerno. Andrea Volpe, consigliere regionale uscente del PSI, ha già messo in moto la sua macchina organizzativa, puntando, per la tornata elettorale di Novembre, su alcuni elementi che segnano la continuità con l’impegno portato avanti negli ultimi 5 anni in Consiglio Regionale.
“Riparto,” scrive Andrea Volpe, ” anche se non mi sono mai fermato. Riparto da qui, da voi. Con la stessa passione e la stessa determinazione, dare voce alle persone, ai territori, ai giovani.
Continuare a promuovere la cultura e a valorizzare la bellezza che rende unica la nostra Campania. La nostra terra.”