SALERNO. ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “COMUNE ABBANDONA PARCO MERCATELLO”

L’ennesimo atto di inerzia dell’Amministrazione comunale di Salerno ha prodotto un nuovo, gravissimo danno alla nostra comunità. La società Fly Group Srl, assegnataria della concessione per la gestione del chiosco e dell’area eventi del Parco del Mercatello, è stata costretta, dopo mesi di silenzi e mancati riscontri da parte del Comune, a chiedere la risoluzione contrattuale per inadempienza. Una decisione sofferta, ma inevitabile, davanti alla totale assenza di collaborazione da parte degli uffici competenti.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno di Forza Italia Roberto Celano.

Eppure il Capitolato Speciale d’Appalto parlava chiaro: la sinergia tra gestore e Amministrazione doveva essere il pilastro su cui costruire una programmazione culturale, sportiva e aggregativa al servizio della cittadinanza. Al contrario, pare si sia assistito a quattro mesi di comunicazioni ignorate, progetti ostacolati, entusiasmo spento dall’indifferenza.

L’area orientale della città perde così una preziosa opportunità di crescita. Il Parco del Mercatello, riaperto con grandi proclami solo pochi mesi fa, già oggi versa in uno stato di abbandono, tra incuria e inefficienze che testimoniano l’incapacità cronica di chi amministra questa città.

Un parco che avrebbe potuto diventare un polo di riferimento per la cultura, lo sport e la socialità, viene nuovamente condannato alla marginalità da chi continua a governare Salerno senza visione, senza progettualità, senza rispetto per chi vuole investire e creare valore per la collettività.

Esprimo piena solidarietà alla società Fly Group Srl, che pare avere agito con correttezza, rispettando obblighi e scadenze, e che oggi si vede costretta a rinunciare a un progetto di riqualificazione urbana a causa dell’immobilismo e della superficialità dell’Amministrazione.

Presenterò un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per chiedere conto di questa gestione fallimentare, affinché venga chiarito chi ha ignorato per mesi comunicazioni ufficiali e proposte di attività gratuite per la cittadinanza.

Salerno merita un’Amministrazione all’altezza delle sue potenzialità. Non è più tollerabile assistere in silenzio al declino di spazi pubblici fondamentali per la qualità della vita e la coesione sociale.