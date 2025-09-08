CONTO ALLA ROVESCIA PER LA DATA ELEZIONI REGIONALI: DECRETO PER MARTEDI’ 16 SETTEMBRE

Dovrebbe essere emanato nella giornata di martedi’ 16 Settembre, esattamente tra una settimana, il Decreto del Presidente della Regione Campania per la fissazione delle Elezioni Regionali, in programma, salvo clamorosi colpi di scena, per il 16 ed il 17 Novembre.

Nel 2020, lo stesso De Luca firmo’ il decreto, in piena pandemia Covid, il 20 Luglio, esattamente due mesi prima del voto che si tenne il 20 ed il 21 Settembre, con la schiacciante affermazione della sua coalizione.

Pare che Campania, Puglia e Veneto abbiamo scelto la stessa data per il voto per le Regionali mentre la tornata elettorale vera e propria inizierà il 29 ed il 30 Settembre con le elezioni regionali nelle Marche. Poi, toccherà alla Toscana ed alla Calabria,