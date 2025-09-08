REGIONALI IN CAMPANIA. ANTONIO TAJANI (FI): “NON SIAMO IN RITARDO CON I CANDIDATI”

Sulle Regionali, “non è questione di un giorno prima o un giorno dopo: conta la coalizione. Quella di sinistra è una coalizione elettorale, raccogliticcia: la nostra è una coalizione politica: non vedo preoccupazioni”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento ”Competitività e nuove sfide globali: Clean Industrial Deal, autonomia strategica e dazi”, promosso da Assolombarda in collaborazione con A2A. “Non siamo in ritardo, stiamo lavorando: adesso siamo impegnati per vincere nelle Marche, dobbiamo vincere anche in Valle d’Aosta: dobbiamo vincere in Calabria e poi troveremo come al solito un candidato unitario sia in Veneto, sia in CAMPANIA, sia in Puglia”, conclude

