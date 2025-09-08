REGIONALI, MISIANI (PD) ELOGIA CANDIDATURA FICO E PIERO DE LUCA VA IN CAMPAGNA ELETTORALE PER IL CONGRESSO

A quasi 24 ore di distanza dall’evento di Napoli che ha visto il leader del M5S Giuseppe Conte incoronare il candidato Presidente Roberto Fico, dalla sponda Pd è il Commissario Regionale Misiani a fare gli auguri all’ex Presidente della Camera, con un post su Fb, mentre il segretario regionale in pectore Piero De Luca ha iniziato il suo tour elettorale in Campania, partendo da Castellammare di Stabia.

“Negli ultimi dieci anni” scrive Piero De Luca, ” la Regione Campania ha portato avanti progetti importanti sui temi ambientali. Il lavoro di bonifica e disinquinamento del fiume Sarno, considerato per anni tra i più inquinati d’Europa, è stato uno degli interventi più significativi. Realizzato con fondi europei, questo programma ha portato anche ad un risultato che sembrava impensabile: il ritorno alla balneabilità del mare del litorale di Castellammare di Stabia, con circa 50.000 metri quadrati di arenile e spiagge libere restituite pienamente alla collettività.”