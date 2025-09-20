REGIONALI IN CAMPANIA. CESARO (ITALIA VIVA): “POSITIVO DIALOGO CON ROBERTO FICO”

“Un inizio positivo di lavoro per il tavolo a sostegno della candidatura di Roberto Fico”. Lo affermano il responsabile di Casa Riformista Armando Cesaro e il capogruppo in Regione Campania, Tommaso Pellegrino. “Nel corso dell’ultimo incontro sono compiuti significativi passi in avanti in merito ai criteri per la composizione delle liste e al percorso per la costruzione del programma di coalizione”, affermano, aggiungendo che “a tal proposito, Casa Riformista intende offrire, al di là dei tavoli di lavoro della coalizione, il proprio specifico contributo di proposte”. “Per questa ragione abbiamo deciso di costituire un apposito gruppo di lavoro che sarà coordinato dall’ex presidente di Anci Campania on. Domenico Tuccillo, e che illustrerà il programma in un’ iniziativa pubblica che si terrà a breve”, concludono Cesaro e Pellegrino.

