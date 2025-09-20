FORZA ITALIA CAMPANIA. LUNEDI’ 22 L’ADESIONE AL PARTITO DI PINO BICCHIELLI

La Provincia di Salerno, alla fine, avrà il suo parlamentare di Forza Italia: lunedi’ 22 Settembre, infatti, alla presenza del Coordinatore Regionale del partito degli Azzurri Fulvio Martusciello, il deputato Pino Bicchielli annuncerà, in maniera ufficiale, la sua adesione a Forza Italia, dopo essere stato eletto, nel 2022, con Noi Moderati, nel Collegio Uninominale di Salerno. Una scelta che porta il partito degli azzurri ad avere, nuovamente, un proprio esponente della Provincia di Salerno in Parlamento; dall’altra parte la soddisfazione del Coordinatore Regionale Martusciello, protagonista di una inarrestabile campagna di adesione su tutto il territorio della Campania.

