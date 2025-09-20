ELEZIONI REGIONALI, ANTONIO TAJANI (FI): “TROVEREMO PRESTO TUTTI I CANDIDATI”

“Io sono convinto che il centro-destra troverà quanto prima i candidati per la Campania, la Puglia e il Veneto, adesso siamo impegnati in Valle d’Aosta, nelle Marche, in Calabria, sono le prime tre regioni, poi la Toscana”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento elettorale ad Aosta, in vista delle regionali del 28 settembre. “Stiano tranquilli, i nostri avversari, – ha aggiunto – il centro-destra sarà unito come lo è sempre stato”.

