LA LISTA DEL PRESIDENTE FICO E’ IN BILICO. GIUSEPPE CONTE VUOLE TUTTI I VOTI PER IL M5S

Come anticipato nei giorni scorsi, la Lista del Presidente Roberto Fico, nella coalizione di centro sinistra in Campania, in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e del 24 Novembre è, fortemente, a rischio. Le difficoltà nell’individuare persone della società civile pronte a mettersi in gioco ma, soprattutto, la necessità di ottenere un importante risultato per il Movimento 5 Stelle in tutta la Campania, stanno inducendo Roberto Fico a fare un passo indietro rispetto alla lista civica. A chiedere di valutare con attenzione l’opportunità di una Lista civica, a trazione Cinque Stelle, anche il Presidente Giuseppe Conte che, nell’ottica dei rapporti di peso con il Partito Democratico, confida in un grande exploit del M5S alle prossime regionali in Campania. Ed allora il progetto della Lista del Presidente è pronto, in Campania, ad andare in soffitta perchè le Regionali, all’interno del centro sinistra, suonano come un momento importante per mostrare i muscoli agli alleati di coalizione.

