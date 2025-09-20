PD SALERNO, NOVITA’ NELLA LISTA REGIONALI: C’E’ ANCHE NUNZIO SENATORE

Cambia forma, di ora in ora, la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 Novembre. Da Cava de’ Tirreni c’è il nome del Vice Sindaco Nunzio Senatore, già candidato alle ultime Politiche del 2022, oggi in campo per le Regionali ma anche per dare un segnale forte in vista delle prossime elezioni Comunali del 2026. Servalli, primo cittadino in carica, ha rinunciato alla candidatura con il PSI che, invece, proprio a Cava de’ Tirreni potrà contare sul nome dell’assessora Garofalo. Intanto nel Pd, accanto al nome di Senatore, restano quelli di Giovanni Guzzo, Franco Picarone, Federico Conte, Nello Fiore e Corrado Matera per quella che si preannuncia come una super liste che punta ad ottenere la maggioranza relativa dei voti all’interno di tutte e due le coalizioni in campo. In caso di vittoria di Roberto Fico, per il Pd della Provincia di Salerno si parla di almeno due consiglieri regionali eletti.

