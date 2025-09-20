REGIONALI IN CAMPANIA. A MONTELLA SCOPPIA L’AMORE TRA ROBERTO FICO E PIERO DE LUCA

“Dobbiamo concentrarci sugli interessi dei cittadini ed evitare polemiche interne alla coalizione in Campania e nelle altre regioni chiamate al voto”.

Dal palco della festa de l’Unità di Montella, in provincia di Avellino, Roberto Fico, candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Campania, smorza così le polemiche interne al Pd irpino, (Rino Buonopane, sindaco di Montella e presidente della Provincia, non ha invitato il segretario provinciale del Pd, Nello Pizza, e il consigliere regionale, Maurizio Petracca, ndr) e invita i partiti della sua coalizione “a concentrarsi sui problemi”.

“In tutte le regioni – ha aggiunto – si registra un calo della partecipazione al voto: le persone vogliono ascoltare i programmi e capire come la politica può migliorare la propria vita”.

Piero De Luca, in predicato di essere eletto segretario regionale del Pd, si è detto d’accordo sulla “necessità di preservare l’unità nei partiti e della coalizione”. De Luca jr ha poi fatto esplicito riferimento al governatore uscente:

“Continuerà a sostenere la guida del centrosinistra in Campania e darà il proprio contributo alla costruzione di un’alternativa nazionale alla destra”.

