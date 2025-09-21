REGIONALI IN CAMPANIA. DOMANI IL GIORNO DEL CENTRO DESTRA: ATTESA PER IL NOME CIVICO

E’ quella di domani, per il Centro Destra della Regione Campania, il giorno della verità ? Stando alle parole ed alle dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo Meloni, a cominciare dal Ministro dell’Interno Piantedosi, si è davvero ad un passo dalla scelta del candidato alla Presidenza della Regione Campania. Sarà un civico o, per meglio dire, un uomo non riconducibile direttamente ad un partito ? I nomi che restano sul tavolo sono, sostanzialmente, tre: il Responsabile della Zes Unica Giosy Romano, il Prefetto di Napoli Di Bari, il Rettore della Federico II Matteo Lorito. Domani, 22 Settembre, mancheranno esattamente 60 giorni all’appuntamento con le elezioni regionali in Campania e potrebbe essere il giorno della partenza ufficiale della campagna elettorale di tutto il Centro Destra.

