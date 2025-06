REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI) STRIZZA OCCHIO A LEGA SU SICUREZZA. MARTUSCIELLO (FI) CHIEDE CHIAREZZA SU DATA DEL VOTO

“Da molti anni sostengo che sia improcrastinabile intervenire per rafforzare la sicurezza nelle città e tutelare le forze dell’ordine. È pienamente condivisibile la posizione della Lega; il Governo Meloni tra l’altro è già intervenuto con l’approvazione di un ottimo provvedimento che affronta nel merito il problema”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “In passato ho presentato, anche insieme con altri colleghi, proposte di legge per agire con determinazione per la sicurezza e a tutela delle forze dell’ordine, esposte a rischi ma sempre in prima fila per difendere gli italiani; siamo disponibili quindi ad approfondire con gli alleati nuovi prevedimenti, prendendo spunto anche dalle numerose proposte in tal senso dei gruppi parlamentari di Fdi”, ha concluso Cirielli.

“Il fronte delle Regioni al voto è disunito. Ognuna va per conto suo. Le Marche e la Toscana, per motivi diversi, vogliono votare subito. Veneto e Campania, invece, puntano ad andare quanto più tardi possibile alle urne. In Puglia si consuma lo scontro interno tra Emiliano e Decaro. Non esiste un fronte unico e, quindi, non esiste una richiesta univoca”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “A questo punto – prosegue – è chiaro che la scelta della data delle elezioni regionali in Campania spetta al presidente De Luca. Noi proponiamo il 16 novembre. Ma è tempo che si sappia quando si vota”.