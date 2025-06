GIOVANNI GUZZO: “AD OMIGNANO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIA MIRRA”

Nelle pagine di questo testo l’autrice, con le sue grandi competenze da psicologa, racconta di come il doloroso e difficile percorso della malattia e delle cure oncologiche le abbiano dato nuovi occhi per guardare il mondo e strumenti per affrontare le sfide e trovare la strada verso la rinascita.”

Complimenti alla alla Drssa Mirra per la sua forza e la sua tenacia e soprattutto un grazie di cuore per aver voluto condividere la sua esperienza personale e trasformarla in un faro per quanti, nella sua stessa condizione o in altri momenti di buio, hanno bisogno di una guida nel viaggio della rinascita e delle nuove consapevolezze.