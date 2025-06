LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO ANTONIO VALIANTE IL PROSSIMO 8 LUGLIO A VALLO DELLA LUCANIA

Si terrà a Vallo della Lucania, il prossimo 8 Luglio, la terza edizione del Premio Antonio Valiante, riservato ai neo Laureati in Scienze Infermieristiche.

“Il premio per le migliori tesi di Laurea ai Scienze infermieristiche” sottolinea Simone Valiante “dedicato alla memoria di Antonio Valiante è certo un’occasione per ricordare un servitore dello Stato ed il valore, nello stesso tempo, di una professione fondamentale nella difesa del sistema sanitario del nostro Paese. Antonio Valiante non è però un ricordo statico, non lo è mai stato e non è quello che avrebbe voluto. Parleremo con questi ragazzi anche del futuro della sanità della nostra Regione e del necessario rilancio delle aree interne e dei suoi presidi sanitari, sempre con maggiori difficoltà”