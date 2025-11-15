REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI: “PRONTO A RECEPIRE NORMA PER RIAPERTURA CONDONO EDILIZIO”

“La presentazione dell’emendamento che riapre i termini della sanatoria del 2003 rappresenta un atto di giustizia atteso da migliaia di famiglie campane costrette a realizzare case per necessità abitativa, non per abusivismo selvaggio. Ringrazio i parlamentari campani di centrodestra che si sono battuti per correggere una stortura

che, per oltre vent’anni, ha prodotto disparità evidenti tra i cittadini della Campania e quelli del resto del Paese”. Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra alla Regione Campania, Edmondo CIRIELLI, assicurando che se dovesse vincere le regionali “la Campania sarà la prima a recepirla”.

