REGIONALI IN CAMPANIA. CONTE (M5S): “PER DE LUCA E’ LUI IL MIGLIORE, ORA TOCCA A FICO”

“Posso immaginare che per De Luca il migliore sia lui, ma questo non è possibile”. Da Napoli, dove ha preso parte a un iniziativa dell”associazione sportiva Libertas organizzata allo stadio Maradona, Giuseppe Conte, leader del M5s, replica così al governatore campano Vincenzo De Luca che alla festa de Il Foglio ha criticato l’opportunità di candidare alla presidenza della Campania un esponente dei Cinquestelle in vista delle prossime Regionali.

“Quindi bando agli scherzi – ha proseguito Conte – bisogna adesso concentrarsi e lavorare seriamente per definire un programma. Ci sono tante richieste e urgenze dei cittadini che vanno dalla sanità ai trasporti, agli interventi nel sociale.

Roberto Fico ha il compito di coordinare tutte queste priorità e confrontarsi con tutte le forze politiche della coalizione e anche con le forze sociali e i rappresentanti della società civile. Adesso – ha concluso l’ex premier – bisogna lavorare sul concreto, le polemiche sono belle per riempire qualche pagina di giornale ma non ci possono distrarre”. (

