REGIONALI IN CAMPANIA, CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ANNUNCIO DI CIRIELLI

E’, oramai, questione di ore, continuano a ripetere dall’entourage dell’attuale Vice Ministero degli Esteri Edmondo Cirielli. Lunedi’, subito dopo i primi exit poll per la Calabria, i vertici nazionali dei partiti di centro destra annunceranno i nomi per le Regionali in Campania, Puglia e Veneto, indicando, in maniera ufficiale, il nome di Cirielli per le prossime regionali del 23 e 24 Novembre. La questione “dimissioni”, a quanto si apprende, non è mai stata affrontata dai leader del centro destra, anche per il precedente dell’Emilia Romagna del 2019, quando fu candidata – e poi sconfitta da Bonaccini – l’allora Sottosegretario Bergonzoni, esponente della Lega di Matteo Salvini. Il fuoco amico dovrebbe, quindi, spegnersi, in maniera definitiva, nella giornata di Lunedi’ 6 Ottobre quando al deposito delle liste mancheranno esattamente 19 giorni.

