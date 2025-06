REGIONALI IN CAMPANIA. CONTO ALLA ROVESCIA TRA I SINDACI CHE HANNO DECISO DI CANDIDARSI

Mancano pochi giorni allo scoccare della fatidica scadenza del 30 giugno per i Sindaci della Regione Campania che, nonostante tutto, hanno deciso di candidarsi alle prossime elezioni Regionali di autunno. La nuova legge elettorale della Campania impone, infatti, ai Sindaci in carica, pena la incandidabilità e, dunque, l’esclusione dalla lista, di essere privi del titolo di primi cittadini 60 giorni prima del 20 Settembre 2025.

E’ necessario, quindi, per i Sindaci rassegnare le proprie dimissioni al 30 giugno, attendere i 20 giorni di rito per il loro perfezionamento, in modo da liberarsi dall’incarico alla data del 20 Luglio ovvero nei termini dei 60 giorni dal 20 Settembre.

In tanti attendono cosa accadrà nella giornata di lunedi’ 30 Giugno, data fatidica per i Sindaci che hanno optato per una campagna elettorale per le prossime elezioni regionali.