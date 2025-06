SANITA’ IN CAMPANIA. DE LUCA NOMINA I NUOVI MANAGER E LI “REGALA” AL PROSSIMO GOVERNATORE

C’è una attenta valutazione della tempistica da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nel corso della riunione di giunta, ha approvato le nomine dei nuovi Direttori Generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere della Campania. I nomi che sono stati, infatti, ufficializzati resteranno sul groppone del nuovo Presidente della Regione, salvo che quest’ultimo non voglia avviare nei loro confronti un lungo e tortuoso procedimento per la revoca, in ogni caso motivata. Ecco tutti i nuovi manager della sanità in Campania.

I nominativi sono i seguenti:

– Azienda Sanitaria Locale Avellino: Concetta Conte;

– Azienda Sanitaria Locale Benevento: Tiziana Spinosa;

– Azienda Sanitaria Locale Caserta: Mario Ferrante;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: Gaetano Gubitosa;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord: Monica Vanni;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud: Giuseppe Russo;

– Azienda Sanitaria Locale Salerno: Gennaro Sosto;

– Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli: Antonio D’Amore;

– Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: Anna Iervolino;

– Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino: Germano Perito;

– Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento: Maria Morgante;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”: Elvira Bianco;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”: Mario Iervolino;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”: Ciro Verdoliva;

– IRCCS Fondazione Pascale di Napoli: Maurizio Di Mauro.