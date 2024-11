REGIONALI IN CAMPANIA. DA OGGI SI RIPARTE CON DE LUCA, IL PD DI ELLY SCHLEIN ED IL CENTRO DESTRA

Le tanto attese elezioni regionali di Umbria ed Emilia Romagna sono arrivate. Anche finite ed hanno detto una cosa molto chiara: ha vinto il Partito Democratico di Elly Schlein che, adesso, dovrà mettere mano ai dossier di Puglia, Veneto e, soprattutto, Campania. Si parte dalle dichiarazioni della Segretaria del Pd contro il terzo mandato, a piu’ riprese ribadite, in maniera chiara: parole che sono un ostacolo, al momento insormontabile, per sostenere la candidatura di Vincenzo De Luca. Senza Pd, M5S ed Alleanza Verdi Sinistra l’attuale Governatore della Campania si appresta ad affrontare gli ultimi 10 mesi di mandato. Forse, perchè se davvero crede nella sua ricandidatura De Luca ha un’occasione unica, quella di approvare la legge di bilancio, dimettersi ed anticipare il voto per le Regionali a Marzo del 2025. Una mossa che metterebbe in enorme difficoltà i suoi avversari, a cominciare dal Centro Destra che, in questa fase, non ha ancora il nome del candidato Presidente e deve fare una riflessione sul nome sul quale puntare, per evitare una debacle elettorale. Insomma, i giochi sono appena iniziati ma tutto potrebbe cambiare nell’arco di poche settimane: basta attendere la fine dell’anno.

Share on: WhatsApp