REGIONALI IN CAMPANIA. DA TEGGIANO LA CANDIDATURA DI MARISA FEDERICO CON CIRIELLI PRESIDENTE

Marisa Federico, assessore di Teggiano, già Noi Moderati candidata al consiglio regionale della Campania nella lista Cirielli presidente. Farà coppia con Alessandro schillaci, ex consigliere provinciale di Cava de’ Tirreni e rappresentante della partecipata Metellia. Marisa Federico punta a mantenere un profilo basso, per il momento, annunciando la sua candidatura solo poche ore prima della presentazione delle liste per non scatenare, a suo dire, l’ira dell’assessore regionale uscente, Corrado Matera.

