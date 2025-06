REGIONALI IN CAMPANIA. DALL’AGRO C’E’ IL NOME DI PIETRO SESSA CON FORZA ITALIA

Dalla Lega a Forza Italia con la concreta possibilità di una candidatura per le prossime elezioni Regionali in Campania: per Pietro Sessa, attuale assessore Comunale di Pagani, si prospetta una nuova esperienza politica all’interno del partito degli azzurri, dopo una lunga militanza all’interno della Lega di Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, alla presenza dei vertici regionali di Forza Italia, l’accordo con Sessa ed anche con un pezzo dell’amministrazione comunale di Pagani, guidata dal Sindaco Lello De Prisco che, intanto, si prepara anche per le prossime elezioni amministrative. Sessa, nell’ambito di un ragionamento piu’ ampio, dovrebbe essere il nome di punta per Forza Italia nell’agro in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania.

