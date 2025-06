TERZO MANDATO, DOMANI IL VOTO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI AL SENATO

Domani, giovedi’ 26 Giugno, è in programma, all’interno della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il voto sull’emendamento, presentato dalla Lega, per il Terzo Mandato a favore dei Presidenti di Regione. Al momento, a favore dell’emendamento, insieme alla Lega ci dovrebbe essere il voto di Italia Viva, mentre le altre opposizioni, a cominciare da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, hanno già ribadito la propria contrarietà. E contraria è, di certo, Forza Italia mentre non è ancora chiaro quale posizione assumerà Fratelli d’Italia che, stando alle ultime voci che giungono da Roma. è orientata ad una astensione in Commissione.

