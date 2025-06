MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “OK A FINANZIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE”

I fondi stanziati per l’organismo intercomunale -nato lo scorso marzo con un Protocollo d’Intesa siglato dai Sindaci- consentiranno l’avvio di una una programmazione congiunta di azioni mirate per le comunità della Valle dell’Irno, sia nell’immediato, attraverso attività di presidio e contrasto agli incendi boschivi, sia a medio e lungo termine, con un puntuale aggiornamento del Piano di Protezione Civile per aggiornarlo alle nuove normative e per ridurre al minimo i tempi di intervento e di soccorso per la popolazione.