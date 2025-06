FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “COLONNINE ELETTRICHE, FONDAMENTALE INTESA CON POSTE ITALIANE”

Martedì 24 giugno, nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, si è svolto un importante incontro promosso da Anci Campania e Poste Italiane, rivolto ai sindaci, amministratori e funzionari dei Comuni campani. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e approfondimento sul progetto di installazione gratuita di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nei centri con meno di 15.000 abitanti, iniziativa inserita nel programma “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane.

Durante la mattinata, i funzionari di Poste Italiane – Giuseppe Iannaccone (Attività con i Piccoli Comuni), Marco Giannelli Savastano (Relazioni istituzionali Sud), Francesco Bianchi (Area Territoriale Sud) e Giulio De Leonardis (Gestione riosrse energetiche Poste – nel video in basso) – hanno illustrato i dettagli del progetto: le colonnine saranno fornite, installate e manutenute interamente a carico di Poste, senza alcun onere per le amministrazioni comunali. Le infrastrutture saranno posizionate principalmente nei pressi degli uffici postali, integrandosi con il tessuto urbano e offrendo un servizio innovativo e sostenibile alle comunità locali.

L’iniziativa risponde anche alle nuove normative che impongono ai Comuni l’installazione di punti di ricarica pubblica, fornendo una soluzione immediata e gratuita.

Il Presidente facente funzione di Anci Campania, Francesco Morra (nella foto a sinistra), ha dichiarato: «La collaborazione tra Anci Campania e Poste Italiane rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni e grandi aziende pubbliche, soprattutto per i piccoli Comuni. Il progetto Polis rafforza il ruolo degli uffici postali come punto di riferimento per la cittadinanza, portando servizi digitali innovativi e facilitando l’accesso a quelli della pubblica amministrazione anche nei centri più piccoli. Siamo particolarmente soddisfatti – ha continuato Morra – anche per la nuova iniziativa che prevede l’utilizzo degli spazi dismessi degli uffici postali per attività di coworking: una risorsa preziosa per le nostre comunità, che potrà favorire la nascita di nuove opportunità lavorative e sociali. Infine – ha concluso Morra – l’installazione gratuita delle colonnine di ricarica per le auto elettriche nei Comuni sotto i 15.000 abitanti è una risposta concreta alle esigenze di sostenibilità e innovazione dei nostri territori, senza gravare sui bilanci comunali. Invitiamo tutti i Comuni a cogliere questa opportunità che contribuisce a migliorare la qualità della vita e a promuovere la coesione sociale ed economica della Campania».