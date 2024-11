REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA PENSA AL VOTO ANTICIPATO ? DIMISSIONI PER SPIAZZARE TUTTI

Approvata la legge sul Terzo Mandato, con il secco no della Segreteria Nazionale del Pd, il Presidente De Luca, al momento ed al netto di eventuali ricorsi e decisioni sugli stessi, ha tutte le carte in regola per avviare una campagna elettorale lampo, con le dimissioni e, magari, il voto anticipato in Primavera. Una mossa che spiazzerebbe gli avversari tutti, dal Centro Destra al Campo Largo, mettendo in atto un blitz elettorale che avrebbe anche lo scopo di anestetizzare gli eventuali ricorsi contro la norma sul Terzo Mandato. Semplice fantapolitica ? Chissà, qualche segnale potrebbe arrivare già nelle prossime ore o, forse, ancora meglio al termine delle tornate elettorali di Emilia Romagna ed Umbria, con un esito non positivo per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico. La normativa attuale consente a De Luca di procedere con le elezioni anticipate da tenersi entro 60 giorni dalle dimissioni: se lo dovesse fare ad inizio Dicembre, la Campania andrebbe al voto per le Regionali agli inizi di Marzo 2025.

