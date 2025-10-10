REGIONALI IN CAMPANIA. EDMONDO CIRIELLI PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A PRESIDENTE

E’ tutto pronto per la presentazione ufficiale della candidatura a Presidente della Regione Campania del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Svelato, anche, il simbolo della lista di Fdi che riporta, al suo interno, i nomi di Giorgia Meloni e dello stesso Cirielli. L’appuntamento è per domani, sabato 11 Ottobre, a Napoli…..

Domani, sabato 11 ottobre alle ore 11.00, presso Palazzo Caracciolo (Via Carbonara 112, Napoli) Edmondo Cirielli, candidato Presidente della coalizione di centrodestra per la Regione Campania, terrà una conferenza per presentare alla stampa la propria candidatura.

