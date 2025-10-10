ATTILIO PIERRO (LEGA): “IL TAR SU PUNTO NASCITE SAPRI RICONOSCE RESPONSABILITA’ DI DE LUCA”

Vittoria su tutta la linea per i Comuni del Golfo di Policastro che lottano per una sanità efficace e vicina ai cittadini. Il TAR Napoli ha sospeso la delibera regionale di chiusura del Punto Nascite di Sapri, accogliendo il ricorso presentato.

L’On. Attilio Pierro, Deputato della Lega e Vice Sindaco di Roccagloriosa, non usa mezzi termini e denuncia la palese contraddizione della Regione Campania, le cui gravi responsabilità sono ora certificate dal Tribunale amministrativo.

“Il TAR censura un atteggiamento che definire superficiale è un eufemismo,” ha dichiarato Pierro. “La Regione ha prima chiuso un servizio essenziale e solo dopo ha chiesto una deroga non vincolante al Ministero. Hanno dimostrato la codardia di non voler prendere una posizione netta a tutela delle nostre aree disagiate. Ancora una volta, assistiamo al ‘gioco delle tre carte’ sulla salute dei cittadini del Golfo di Policastro”.

L’esponente della Lega ha voluto ringraziare sentitamente tutti gli attori della battaglia: “Ringrazio tutti i Sindaci, il Comitato di Lotta e in particolare il Sindaco di Roccagloriosa, sono onorato di far parte di questa amministrazione. Al di là delle appartenenze politiche, tutti hanno difeso l’interesse superiore delle nostre comunità. Il TAR ci dà ragione: la tutela della salute non può essere calpestata da scelte politiche disattente. Lo spirito di resilienza ha vinto”.

