NICOLA CAPUTO: “CONTRARIO AD ACCORDO CON POPULISTI, ADERISCO A FORZA ITALIA”

“Ho visto che Iv, da forza moderata, si stava avviando verso un accordo con candidati che fanno del populismo la loro ragione di vita. Da mesi ho assunto una posizione critica rispetto a questa posizione. Fi è un partito che fa della moderazione il proprio modus operandi”. Lo ha detto Nicola Caputo, assessore campano, parlando del suo passaggio da Iv a Fi, in una conferenza stampa a Roma con il segretario di Fi Antonio Tajani. Caputo fa riferimento all’alleanza di campo largo nelle regionali, che in Campania candida Roberto Fico, del M5s.

“Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, insieme a tantissimi amici. E’ questa la casa moderata”.

“In Campania si sta alzando l’onda azzurra. Ci saranno adesioni importanti, che annunceremo a breve: oltre 100 consiglieri comunali e 21 sindaci”. Lo ha detto il segretario regionale della Campania, Fulvio Martusciello, in conferenza stampa a Roma. “Tanti amici stanno aderendo a Fi in Campania – ha aggiunto il segretario di Fi Antonio Tajani – a dimostrazione di un lavoro che facciamo a livello territoriale e nazionale. Siamo una grande forza di centro”.