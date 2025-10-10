ANDREA VOLPE (AVANTI-PSI) PARTE DALLE ZONE INTERNE: PRIMA INAUGURAZIONE AD ACERNO

Ha scelto le zone interne, oggi al centro del dibattito politico per le Regionali in Campania, per dare il via alla sua campagna elettorale per le elezioni del 23 e del 24 Novembre: il Consigliere Regionale Andrea Volpe, candidato con la lista Avanti-Psi, ha aperto il suo primo comitato elettorale ad Acerno.

Tante le persone che hanno voluto ascoltare l’intervento di Andre Volpe che, proprio di recente, ha ottenuto l’approvazione della nuova Legge Regionale sulle Pro-Loco, immaginata e scritta proprio per sostenere i piccoli comuni dell’entro terra.