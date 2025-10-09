SAN VALENTINO TORIO. A SCUOLA DI DIFESA PERSONALE CONTRO RAPINE ED AGGRESSIONI

Una bella iniziativa che stiamo portando avanti grazie alla nostra Presidente del Consiglio Comunale e delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ Maddalena Celentano, e della Commissione Comunale per le Pari Opportunita’ che ringrazio di vero cuore nella persona del vicepresidente Giuseppe Coppola e di tutte le componenti.
Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese,
Gia’ alcuni mesi or sono abbiamo tenuto una dimostrazione del genere presso l’ aula consiliare comunale.
Ora siamo andati anche nelle scuole e per questo ringrazio per la collaborazione e la condivisione l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo, il Dirigente Scolastico del nostro Istituto Comprensivo Dott. Aniello Mennella, la professoressa Rosaria Contento e le docenti delle classi terze.
Oggi, infatti, la prima mattinata dedicata al progetto di autodifesa che ha riguardato le classi terze della scuola media Don Lorenzo Milani.
Gli incontri sono organizzati con lo scopo di fornire strumenti pratici di autodifesa, utili per contrastare pericoli, violenze, attacchi del “branco “, rapine, aggressioni che potrebbero verificarsi a danno di ognuno di noi, soprattutto fasce piu’ deboli come ragazzi, ragazze, giovani, anziani.
Le lezioni sono prestate chiaramente non per “offendere” ma per difendersi da violenze di ogni genere, in ambito urbano, familiare, sociale.
I ragazzi hanno acquisito nozioni base attraverso la simulazione.
Domani la seconda giornata dedicata ad altre 3 classi di terza media.
Un ringraziamento particolare va al Dott. Giancarlo Mosca, militare dell’ esercito italiano disponibile e propenso a dedicarsi volontariamente a queste iniziative, mettendo a disposizione di tutti le sue conoscenze e la sua professionalità per impartire questi importanti lezioni di autodifesa che possono salvare la vita di tanti.
Continuiamo con tante iniziative sociali per garantire sicurezze e pari opportunita’.