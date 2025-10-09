GAETANO MANFREDI: “REGIONALI IN CAMPANIA ANTICIPERANNO CAMBIAMENTI NAZIONALI”

“Questa elezione regionale in Campania è molto importante, perché la nostra regione rappresenta da sempre un’anticipazione dei grandi cambiamenti nazionali”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervenendo alla presentazione della capolista del Pd alle prossime Regionali campane Francesca Amirante.

“A Napoli – ha detto Manfredi – ho potuto vincere con questo campo ampio, poi è stata fatta una scelta sbagliata alle elezioni Politiche in cui ci siamo divisi, la storia ce lo dice.

Oggi si è invece riuscita a costruire una alleanza larga che è però una precondizione, è la base di partenza, poi è fondamentale il progetto da proporre per la Campania, la terza regione d’Italia, che può indirizzare il Sud e l’intero Paese”.

Per Manfredi serve che Napoli abbia un peso nel Consiglio regionale: “Oggi – ha detto – ha pochi rappresentati della città. E quindi nella legislatura regionale in chiusura ha avuto poca voce, auguriamoci che anche Francesca Amirante porti la voce della città nel Consiglio regionale”.

Share on: WhatsApp