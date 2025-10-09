ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “CASO ALMASRI, QUESTIONE POLITICA NON GIUDIZIARIA”

“Sul caso Almasri abbiamo sempre stigmatizzato e condannato senza appello sul piano politico l’operato del governo, ma la dinamica non è giudiziaria. E, peraltro, abbiamo anche sempre ritenuto che gli interessi dell’Italia su questa vicenda fossero troppo rilevanti per trasformarli in una speculazione politica. Come nella vicenda della commissione Covid, pensiamo che sia sbagliato portare sul piano giudiziario una questione squisitamente politica. Sia chiaro, noi Almasri lo avremmo consegnato subito, ma c’è un campo che è proprio delle scelte politiche, pertinente alle funzioni altissime delle istituzioni preposte a decidere. E bisogna tenere il confronto, o anche lo scontro, nel perimetro di competenza”. Lo ha detto Antonio D’Alessio, deputato di Azione, nell’Aula della Camera.

