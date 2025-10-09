LA LISTA DEL PRESIDENTE CIRIELLI: ERNESTO SICA, EVA LONGO ED ALESSANDRO SCHILLACI

Ci sono i primi nomi anche per la lista Cirielli Presidente, la civica che farà parte della coalizione di centro destra in Regione Campania, per le elezioni del 23 e 24 Novembre. In campo, a sostegno della candidatura di Cirielli, ci sarà l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica che, proprio di recente, ha lanciato una associazione per discutere delle problematiche della Regione Campania. Da Cava de’ Tirreni, invece, arriva la candidatura dell’ex Consigliere Provinciale Alessandro Schillaci, da sempre vicino al candidato Presidente della Regione Edmondo Cirielli. Trattative in corso, a Pellezzano, per la candidatura dell’ex Senatrice della Repubblica Eva Longo, tra le prima ad esprimere, pubblicamente, sostegno per la scelta del centro destra ricaduta sul nome di Edmondo Cirielli.

Share on: WhatsApp