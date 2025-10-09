REGIONALI IN CAMPANIA. ROBERTO FICO: “CON CIRIELLI INIZIA ORA VERA CAMPAGNA ELETTORALE”

“Siamo in campagna elettorale vera, perché adesso la destra ha un candidato, però noi stiamo lavorando da ormai molti giorni al programma, stiamo lavorando sui territori da tanto tempo”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra a presidente della Campania, a margine della presentazione della capolista del Pd Francesca Amirante, ha commentato l’ufficializzazione della candidatura di Edmondo Cirielli per il centrodestra.

“Penso che sia una campagna elettorale non di grandi eventi – ha detto Fico – ma di tanto ascolto, di tanta partecipazione e nella condizione di recepire le proposte che è molto importante e innovativa. Ieri ad esempio sono stato dai sindaci del Cilento, abbiamo fatto un lavoro molto importante anche per le aree interne, sto raccogliendo tante richieste, ci sono tante cose che vanno fatte”.

Share on: WhatsApp