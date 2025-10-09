CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “UNA CAMPAGNA ELETTORALE CON IL CUORE E LA PASSIONE”

“Con la stretta di mano ad Antonio Tajani, leader di Forza Italia e Vicepremier, ho preso un impegno che sento nel cuore: esserci, con dedizione e passione, per il partito e per la mia terra.”
Lo scrive Carmela Zuottolo, candidata al Consiglio Regionale con la lista di Forza Italia.
Essere a disposizione significa mettermi al servizio delle persone, ascoltare i bisogni reali, lavorare per far crescere la nostra comunità azzurra e costruire nuove opportunità per il futuro.
Lo faccio con entusiasmo, con amore per la mia terra e con la convinzione che insieme possiamo fare la differenza.