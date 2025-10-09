L’EX ASSESSORE REGIONALE CAPUTO DOMANI A ROMA PER L’ADESIONE A FORZA ITALIA

Nicola Caputo aderisce, ufficialmente, a Forza Italia: l’ex assessore regionale della Giunta De Luca, che appena qualche giorno fa ha presentato le sue dimissioni, abbandonando la maggioranza di centro sinistra che sostiene la candidatura di Roberto Fico, entra a far parte della famiglia del partito degli azzurri. Appuntamento per Caputo, a Roma, nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani ed il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.