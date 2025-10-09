L’EX ASSESSORE REGIONALE CAPUTO DOMANI A ROMA PER L’ADESIONE A FORZA ITALIA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Nicola Caputo aderisce, ufficialmente, a Forza Italia: l’ex assessore regionale della Giunta De Luca, che appena qualche giorno fa ha presentato le sue dimissioni, abbandonando la maggioranza di centro sinistra che sostiene la candidatura di Roberto Fico, entra a far parte della famiglia del partito degli azzurri. Appuntamento per Caputo, a Roma, nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il Coordinatore Nazionale Antonio Tajani ed il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello.

Related Posts

Ottobre 9, 2025

CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “UNA CAMPAGNA ELETTORALE CON IL CUORE E LA PASSIONE”

Ottobre 9, 2025

LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “TRASPORTO PUBBLICO, I TRAGUARDI RAGGIUNTI IN 5 ANNI”

Ottobre 9, 2025

DE LUCA ATTACCA CIRIELLI: “SONO COMMOSSO”. ED IPOTECA PROGRAMMA DI FICO: “E’ IL NOSTRO”