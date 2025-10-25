REGIONALI IN CAMPANIA. EDMONDO CIRIELLI: “REDDITO DI PROMOZIONE PER INCENTIVARE IL LAVORO”

“Sul lavoro dobbiamo passare da un modello assistenzialista a uno fondato sull’autonomia e sul merito. In Campania vareremo il reddito di promozione, una misura innovativa e totalmente finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, che sostituirà i sussidi improduttivi con opportunità reali di formazione e occupazione”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra.

“Non sarà un assegno per restare fermi – spiega – ma un percorso attivo: ogni beneficiario potrà ottenerlo solo se partecipa a corsi e programmi di inserimento coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. È un modo per restituire fiducia e dignità alle persone, investendo nelle competenze e nella crescita. Dopo dieci anni di coalizione Pd-Cinquestelle, la Campania è ultima in Italia per occupazione e penultima in Europa per lavoro femminile. L’utilizzo del Fondo Sociale Europeo è fermo e speso in minima parte: è il fallimento di una sinistra che ha preferito l’assistenzialismo alla crescita”.

“Noi invece – sottolinea Cirielli – agganceremo il modello del Governo Meloni, che in tre anni ha creato oltre 1 milione e 200mila posti di lavoro. Il reddito di promozione sarà il pilastro del nostro piano per l’occupazione e la crescita dei primi 100 giorni: rilanceremo le Zes, creeremo un fondo “Campania che produce”, incentiveremo il rientro dei talenti con borse lavoro e sosterremo le donne con credito d’imposta e family hub provinciali. Accanto a questo, istituiremo un Tavolo permanente delle professioni per condividere strategie con gli ordini e introdurremo l’equo compenso nei bandi regionali, perché chi lavora per la pubblica amministrazione sia sempre retribuito in modo giusto e proporzionato.

Ogni euro investito dovrà creare lavoro vero. Basta sprechi e improduttività. Il futuro della Campania passa da qui:

formazione, impresa, innovazione e lavoro»

Share on: WhatsApp