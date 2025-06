REGIONALI IN CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO: “FORZA ITALIA RIVENDICA IL CANDIDATO”

“In Campania Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno ormai percentuali ravvicinate, con pochi punti di differenza. Lo hanno dimostrato chiaramente le ultime elezioni comunali”. E’ quanto afferma Fulvio Martusciello, segretario campano di Forza Italia. “Quei dati – aggiunge – dicono anche che Fratelli d’Italia, quando corre da sola, si ferma al 2% a Casavatore e al 4% a Nola. È in virtù di questa leadership che Forza Italia ha guadagnato sul territorio che oggi può permettersi di indicare la strada verso le elezioni regionali del prossimo autunno”. “Vogliamo indicare il candidato che può vincere – conclude – e si vince senza imposizioni. Come dimostrano le comunali di maggio, Forza Italia in Campania è protagonista”

Share on: WhatsApp