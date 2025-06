“De Luca dal proprio cuor l’altrui misura. Di marchette e’ l’ineguagliabile maestro. Ricordo le numerose condanne della Corte dei Conti e molte nuove arriveranno come per i milioni utilizzati per fare manifesti giganti in tutta la Campania contro il Governo. Tutto per la sua personale campagna elettorale con soldi pubblici”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp