BARONISSI. IL BILANCIO DEL SINDACO ANNA PETTA DOPO IL PRIMO ANNO A PALAZZO DI CITTA’

“Tracciare una nuova direzione, innovativa, contemporanea, verso la Baronissi del futuro. È stato un anno intenso, ricco di progetti e di lavoro concreto”, esordisce la sindaca Anna Petta, nel tracciare il bilancio del primo anno di governo alla guida della città di Baronissi.

“Oggi è una giornata molto significativa ed emozionante. Il 13 giugno dello scorso anno ho indossato per la prima volta la fascia tricolore: un momento di grande orgoglio, consapevole di dover onorare i principi della Costituzione Italiana, operando per il benessere dell’intera comunità che ha dato fiducia al nostro progetto amministrativo. Siamo riusciti a dare il via a molti degli impegni presi con la città. In questo primo anno abbiamo delineato una visione chiara e reso visibili i primi risultati del programma elettorale. L’idea che ci guida e ci ispira ogni giorno, come ho sempre detto, è quella di una Baronissi che vuole essere un punto di riferimento a livello nazionale, senza mai perdere di vista l’attenzione alla quotidianità e alle esigenze reali dei cittadini. Dodici mesi sono pochi, è vero, ma il lavoro fatto finora parla da solo: tanto è già stato realizzato sul fronte strategico e su quello della cura e del decoro, e molto altro è in corso di realizzazione.” A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

L’Amministrazione ha posto le basi per una Baronissi all’avanguardia, inclusiva e dinamica, puntando su azioni concrete e risposte efficaci alle esigenze dei cittadini. Dal potenziamento dei servizi sociali con nuovi regolamenti e progetti di inclusione lavorativa, alla riattivazione di infrastrutture chiave, come il nuovo Polo Infanzia di Caprecano e l’asilo nido di Antessano. L’impegno è stato massimo per migliorare la qualità della vita di tutti. La sicurezza è stata rafforzata attraverso nuovi interventi sulla viabilità, parcheggi e un rafforzamento significativo della videosorveglianza urbana, frutto di importanti finanziamenti. La cultura e lo sport hanno animato la città con eventi di alto spessore culturale e artistico, come il Festival della Pace, il ritorno del Gran Carnevale e il riconoscimento di Baronissi come “Città che legge”, che hanno valorizzato la vivacità del territorio. Non sono mancati gli investimenti pensati per i più giovani, con progetti scolastici, servizi potenziati come la mensa dal primo giorno di scuola e la promozione di opportunità di formazione e crescita professionale, inclusa l’attivazione dello Sportello Eurodesk per l’accesso a programmi europei. La gestione finanziaria oculata ha permesso di sbloccare risorse fondamentali, come l’accordo con Ausino per il servizio idrico, i finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e per i centri estivi. L’attenzione all’ambiente si è concretizzata in iniziative come “Boschi Sicuri” per la prevenzione incendi e nel mantenimento dello status di “Comune Riciclone” e “Rifiuti Zero”.

“Questo non è un bilancio celebrativo, bensì un resoconto, il più chiaro possibile. Perché amministrare significa anche questo: spiegare come vengono usate le risorse pubbliche, come si prendono le decisioni e quali sono le priorità, sempre finalizzate al benessere collettivo,” ha sottolineato la Sindaca Petta. “Abbiamo intrapreso un nuovo percorso, in cui l’essere insieme è il punto di forza, e in cui ogni persona si senta protagonista e abbia le opportunità per far emergere i propri talenti e le proprie idee. C’è ancora tanto da fare. Non promesse, ma fatti concreti. Continueremo con serietà, senza slogan e senza illusioni, ma con la volontà di costruire, giorno dopo giorno, qualcosa che resti, con occhi sognanti che immaginano la Baronissi di domani. Ringrazio tutta la giunta e tutti i consiglieri per il lavoro costante profuso nell’interesse della comunità”.

La nomina della Sindaca Anna Petta in organismi nazionali come la Consulta Nazionale di ALI e l’Assemblea Nazionale di ANCI, e la sua presidenza del CdA del Consorzio Sociale, confermano il ruolo di Baronissi come modello virtuoso a livello istituzionale. L’amministrazione Petta prosegue il suo impegno per costruire una Baronissi in cui ogni cittadino possa sentirsi parte attiva e beneficiare di un ambiente sempre più accogliente, sicuro e ricco di opportunità. #oraèdomani