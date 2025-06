REGIONALI IN CAMPANIA. GAETANO MANFREDI: “ADESSO TOCCA AI PARTITI FARE LE SCELTE”

“Credo che adesso sia il ruolo dei partiti, nazionali e territoriali, fare le scelte. E’ importante che ci sia un incontro come già si sta delineando e che si arrivi alla convergenza per un’altra alleanza larga con un candidato forte e rappresentativo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rispondendo ai giornalisti che parlavano dell’ipotesi di un via libera alla candidatura oltre i due mandati per esponenti del Movimento 5 Stelle, come Roberto Fico il cui nome è stato fatto insieme con quelli di Sergio Costa e Federico Cafiero de Raho. Sulla scelta Manfredi ha osservato che, “visto che si vota a novembre, penso che presto tutto questo percorso vada completato”.

