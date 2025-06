REGIONALI IN CAMPANIA. PRONTO A DIMETTERSI ANCHE ZINNO, PRIMO CITTADINO DI SAN GIORGIO A CREMANO

C’è un altro sindaco illustre della Provincia di Napoli, pronto a dimettersi, entro il prossimo 30 Giugno, per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania: si tratta di Giorgio Zinno, Sindaco di San Giorgio a Cremano, esponente del Partito Democratico, da sempre molto vicino all’attuale capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo. La decisione di Zinno – che non è stata ancora ufficializzata – fa il paio con la scelta di Ciro Bonajuto, Sindaco di Ercolano, uomo di Italia Viva, che ha già annunciato le sue dimissioni. In Provincia di Salerno, invece, per il momento l’unico sindaco pronto a mollare prima della scadenza del mandato, per potersi candidare alle prossime elezioni Regionali è Vincenzo Servalli, primo cittadino di Cava de’ Tirreni, vicino al Partito Socialista Italiano di Enzo Maraio.

