REGIONALI IN CAMPANIA. GAMBINO (FDI): “PIENO SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI CIRIELLI”

Alberico Gambino eurodeputato Fdi (Ecr) conferma il proprio sostegno alla candidatura del vice ministro agli Affari Esteri Edmondo CIRIELLI. “La sua esperienza e la sua leadership sono fondamentali per guidare la Campania verso un futuro di crescita e sviluppo. Cirielli rappresenta un profilo di autorevolezza e competenza, un politico riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che mai ha interrotto il profondo legame con il territorio diventando, quindi, un catalizzatore di preferenze elettorali come dimostrato nelle tornate precedenti, anche se non coinvolto in prima persona”, spiega. Gambino invita “tutti gli alleati a sostenere con convinzione e coerenza la candidatura di Cirielli, lavorando insieme per una campagna elettorale solida e competitiva”. “E’ essenziale che la coalizione presenti un fronte unito e determinato per affrontare le sfide e le opportunità che la regione Campania si trova ad affrontare – conclude – Solo attraverso una collaborazione sincera e una condivisione degli obbiettivi possiamo garantire un risultato elettorale convincente e vincente”.

